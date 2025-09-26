Экс-депутата Напсо выселяют из служебной квартиры в Москве

Бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо и членов его семьи выселяют из служебной квартиры на улице Улофа Пальме. Соответствующий иск подало в Никулинский районный суд Москвы ФГБУ «Управление по эксплуатации жилого фонда» управделами президента России. Заседание по иску суд назначил на 8 октября. Факт подачи иска «Ведомостям» подтвердил сам господин Напсо.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Меня нет на месте, а в квартире много личных вещей (мебель вся и личные вещи за 18 лет). Не дождались моего возвращения и подали иск»,— сказал экс-депутат.

Соответчиками по иску проходит и жена экс-депутата — депутат законодательного собрания Краснодарского края Вероника Иванчикова (ЛДПР), а также четверо их детей.

25 сентября «Ъ» узнал, что СКР объявил в розыск и возбудил уголовное дело в отношении бывшего депутата по ч. 1 ст. 131 УК (изнасилование). По данным следствия, депутат в марте 2023 года изнасиловал 19-летнюю помощницу, а спустя несколько дней после этого, 1 апреля 2023 года, вылетел из Минска в Ереван и с тех пор в Россию не возвращался. Господин Напсо обвинения в изнасиловании отверг, назвав их «заказным фейком».

Юрий Напсо был депутатом Госдумы от ЛДПР с 2007 года. Переизбирался в 2011, 2016 и 2021 годах. Занимал пост первого зампреда комитета по госстроительству и законодательству. В апреле 2025 года депутата лишил мандата за прогулы, так как он более двух лет не появлялся на работе. По словам господина Напсо, все это время он проходил лечение за границей, что подтверждается медицинскими документами.

Полина Мотызлевская