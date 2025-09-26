Похитителей 6-летнего ребенка будут судить в Новосибирске

В Новосибирске рассмотрят уголовное дело о похищении 6-летнего мальчика и попытке похищения его 5-летней сестры. За эти преступления перед судом ответят два жителя Свердловской области, еще несколько участников похищения находятся в розыске по линии Интерпола, рассказали в новосибирском управлении Следственного комитета России.

В прокуратуре региона сообщили, что, по версии следствия, в начале 2025 года 40-летний мужчина, вопреки определению суда о порядке общения с сыном и дочерью, решил их похитить. Для похищения детей и их вывоза за границу он нанял шесть человек. Каждому из них, рассказали источники, он обещал заплатить 100 тыс. руб.

Преступление было совершено 16 февраля в Центральном районе Новосибирска. На глазах матери злоумышленники похитили ее детей. Трое участников группы удерживали нового супруга женщины, пока отец детей усаживал их в автомобиль. 6-летнего сына он увез, дочь женщине удалось забрать силой.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Двое участников похищения были задержаны на Урале, остальных объявили в международный розыск.

Илья Николаев