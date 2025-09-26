В челябинской агломерации завершают работу садовые автобусы

Садовые маршруты в Челябинске и пригороде завершат работу 28 сентября. Об этом сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

В этом году сезонные автобусы завершают работу на две недели раньше, чем обычно. Такое решение было принято еще в начале садового сезона по причине значительного снижения числа поездок в октябре, а также дефицита водителей.

Всего в этом году запустили 19 сезонных маршрутов: 14 в пределах Челябинске, четыре — в Копейске, один связывал Челябинск и Сосновский район. Освободившиеся автобусы и водителей перевозчики направят на основные маршруты.