Объемы промышленного производства в Башкирии снизились на 3,3%

Объемы промышленного производства в Башкирии к концу лета составили 96,7% к результатам января-августа прошлого года, следует из отчета Башстата.

Единственным сектором, продемонстрировавшим положительную динамику, стала добыча — рост составил 0,5%. Объемы обрабатывающей промышленности снизились на 3,6% (по итогам июля отставание составляло 3,7%), энергетического сектора — на 4,1% (в июле — на 3,2%).

Ускорилось падение объемов в коммунальном секторе (включает в себя водоснабжение и водоотведение, обращение с отходами и ликвидацию загрязнений) — если в январе-июле отрицательная динамика составляла 15,9%, то к концу августа снижение достигло 16,1%.

В среднем по России объемы производства по итогам восьми месяцев выросли на 0,8%.

Идэль Гумеров