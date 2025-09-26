В Индии торжественно вывели из эксплуатации советские истребители МиГ-21

25 сентября на авиабазе индийских ВВС в городе Чандигарх прошло торжественное мероприятие, посвященное выводу из эксплуатации советских истребителей МиГ-21. Они с 1963 года стояли на вооружении этой страны. В мероприятии приняли участие министр обороны Раджнатх Сингх, начальник ГШ ВС генерал Анил Чаухан, командующий сухопутными войсками генерал Упендра Двиведи и главнокомандующий ВМС, адмирал Динеш Трипати.

Фото: Pawan Kumar / Reuters

Вывод из эксплуатации проходит в рамках модернизации ВВС Индии. В настоящее время у них стоят на вооружении российские Су-30 и МиГ-29, французские Rafale и Mirage 2000, а также истребители индийского производства Tejas.

Как отмечают индийские СМИ, «МиГ-21 на протяжении шести десятилетий являлся краеугольным камнем индийской военно-воздушной мощи». Первая эскадрилья ВВС Индии, оснащенная этой машиной, получила в стране прозвище «Первые сверхзвуковые». За годы службы МиГ-21 участвовал в целом ряде войн и конфликтов, включая войну Индии с Пакистаном 1971 года, где он сыграл ключевую роль во многих операциях. Как отмечает местное издание Economic Times, «этот самолет позволил подготовить в Индии целые поколения летчиков-истребителей и доказал свою боеспособность на протяжении десятилетий, сражаясь с вражескими самолетами от F-104 в 1970-х годах до F-16 совсем недавно, в 2019 году».

Евгений Хвостик