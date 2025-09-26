Bloomberg: хакеры взломали устройства с софтом Cisco в правительстве США

Группа хакеров взломала устройства с программным обеспечением Cisco, которые используют в правительстве США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре США (CISA).

В четверг CISA издало чрезвычайную директиву, требующую от всех федеральных гражданских ведомств выявить устройства, которые могли быть скомпрометированы. Представитель ведомства отметил, что от кибератаки пострадала критически важная инфраструктура, но не уточнил, какая именно.

Cisco связывает кибератаку с группировкой ArcaneDoor. В мае несколько американских ведомств привлекали компанию к расследованию кибератак на их системы.