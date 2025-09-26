В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение о ливнях

Местами на Ставрополье 9, 10, 11 сентября ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с. Об этом сообщает Ставропольский гидромет.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На время действия предупреждения жителей региона просят по возможности не покидать помещения, держаться как можно дальше от окон, а во время грозы не пользоваться электроприборами.

В случае экстренных ситуаций звонить по телефону 112.

Наталья Белоштейн