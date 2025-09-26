РЖД и FESCO создадут «грузовой Uber»

РЖД и транспортная компания FESCO решили создать «грузовой Uber» — аналог «Госуслуг» в транспортной отрасли, сообщил замглавы РЖД Евгений Чаркин. По его словам, разработка проекта уже начинается совместно с «Росатомом».

«Важная задача, которая должна серьезно разгрузить бизнес с точки зрения документооборота, то есть весь транспортный документооборот должен быть переведен в цифру, количество документов должно сократиться, должно появиться единое окно, аналог "Госуслуг" в транспортной отрасли»,— сказал господин Чиркин на Мировой атомной неделе в Москве (цитата по ТАСС).

Как уточнил замглавы РЖД, «грузовой Uber» должен стать единым маркетплейсом, где будут прозрачные механизмы заказа мультимодальной цифровой услуги.