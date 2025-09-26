Кассовый спор

Арбитражный суд Нижегородской области утвердил мировое соглашение о возмещении убытков от разорения нижегородского банка «Ассоциация». Осужденный за причинение имущественного ущерба бывший казначей кредитной организации Владимир Макаревич выплатит 230 млн руб. Агентству по страхованию вкладов, предъявившему ответчикам иск на €18,9 млн и $2 млн. В рамках мирового соглашения арбитраж снял арест с российского актива казахстанского миллиардера Тимура Турлова, разблокировав его долю в ООО «Марин Оперешн Сервисз». Ранее фигуранты согласились погасить убытки «Ассоциации» на 92 млн руб. вдобавок к уже выплаченным 650 млн руб. в рамках уголовного дела.

Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как следует из арбитражного решения (есть у «Ъ-Приволжье»), суд разблокировал долю 49% в ООО «Марин Оперешн Сервисз» казахстанского миллиардера Тимура Турлова, арестованную в марте 2024 года по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании убытков с разоренного нижегородского банка «Ассоциация». АСВ требовало от лиц, которых считало причастными к краху финансовой организации, €18,9 млн и $2 млн в счет погашения ущерба.

Банк «Ассоциация» лишился лицензии в 2019 году в связи с недостачей 3,8 млрд руб. на корсчетах в VTB Europe Bank из-за казначея Владимира Макаревича, который в 2016-2018 годах фальсифицировал отчетность и платежи в системе SWIFT в пользу участников валютных сделок, которые оформляли компании финансистов Станислава Машагина и Павла Увяткина. С этими операциями АСВ также связало Тимура Турлова, который отрицал любые взаимоотношения с банком, однако его актив оказался заморожен для взыскания убытков.

По словам господина Турлова, он считает решение о снятии ареста с его активов окончательной точкой в споре: «Никаких дополнительных разбирательств по этому вопросу мы больше не ожидаем. Тот факт, что АСВ отозвало иск и отказалось от взыскания с меня какого-либо ущерба, является подтверждением моей непричастности к этому делу. Мировое соглашение, утвержденное Арбитражным судом Нижегородской области, закрепляет полное окончание конфликта с отзывом претензий к нам. Перспектив его обжалования в данном случае уже нет, потому что истец отказался от всех своих претензий».

Как писал «Ъ-Приволжье», в декабре 2024 года Станислава Машагина, Владимира Макаревича и Павла Увяткина осудили к реальным срокам в колонии-поселения: они были признаны виновными в причинении «Ассоциации» имущественного ущерба путем обмана без цели хищения средств (ст. 165 УК РФ). Также суд обязал их выплатить свыше 300 млн руб. в счет погашения ущерба, оцененного в 984 млн, из которых Станислав Машагин еще во время следствия перечислил 650 млн руб. со счета возглавляемого им товарищества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Казахстана».

Однако разбирательства об убытках продолжились в арбитраже, в рамках споров ответчики инициировали мировые соглашения с АСВ. Как писал «Ъ-Приволжье», несколько дней назад госкорпорация двумя соглашениями согласовала выплату 92 млн руб. в счет погашения убытков от Владимира Макаревича и Павла Увяткина.

Очередное мировое соглашение, согласованное арбитражным судом, прекратило спор АСВ с Cassin Investments Ltd о взыскании с офшора убытков «Ассоциации» в размере 229,8 млн руб. Эту сумму признал и обязался выплатить банку в течение месяца бывший казначей Владимир Макаревич. В счет погашения ущерба может быть обращено его арестованное имущество, отмечается в решении суда. Вместе с тем требования АСВ к Станиславу Машагину пока не рассмотрены. Очевидно, они также будут урегулированы мировым соглашением.

Ранее собеседники «Ъ-Приволжье», знакомые с делом, предположили, что ответчики по иску АСВ намеревались свести требования госкорпорации к уже погашенной в рамках уголовного расследования сумме ущерба. Они предположили, что получить свыше этой суммы с ответчиков будет сложно. При этом выручки от реализации их арестованного имущество должно хватить для возмещения требований агентства.

Роман Рыскаль