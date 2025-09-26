Ярославцы взяли меньше ипотечных кредитов в первом полугодии

В первом полугодии 2025 года банки Ярославской области выдали ипотечных кредитов на 9,5 млрд рублей, что на 46% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в ярославском отделении Банка России.

За шесть месяцев жители региона оформили более 2,7 тыс. ипотечных кредитов, что почти вдвое меньше прошлогодних показателей. Средний размер займа составил 3,5 млн рублей, увеличившись на 12%. Средний срок кредита в июне 2025 года достиг 306 месяцев, что на 12 месяцев больше, чем годом ранее. На начало июля общая задолженность по жилищным кредитам достигла 115,2 млрд рублей, увеличившись на 0,9% за год. Просроченная задолженность по ипотечным кредитам выросла с 0,59% в начале года до 0,91% в июле.

Эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева отметила, что с января 2025 года введен стандарт защиты прав ипотечных заемщиков. Он направлен на минимизацию высокорисковых схем кредитования и повышение информирования заемщиков о рисках. Стандарт запрещает банкам переводить выданные средства на аккредитивы, где они могут храниться долгое время, что повышает риск для заемщиков. Также в составе первоначального взноса нельзя учитывать суммы, возвращаемые покупателю после приобретения квартиры.

Антон Голицын