Наследники убитого в Лондоне бизнесмена отсудили у «Аэрофлота» квартиры в Осло

Норвежский суд арестовал две квартиры в Осло, принадлежащие «Аэрофлоту». Решение вынесено по иску наследников бывшего заместителя гендиректора компании Николая Глушкова, задушенного в Лондоне в 2018 году. Об этом сообщил норвежский телеканал TV2.

Николай Глушков

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Николай Глушков

Согласно данным телеканала, после смерти господина Глушкова Высокий суд Англии постановил «Аэрофлоту» выплатить наследникам погибшего 9 млн норвежских крон (около $895 тыс.). За что именно им полагалась эта сумма в постановлении Окружного суда Осло не указано.

С 2023 года адвокат Субир Десаи разыскивал активы «Аэрофлота», чтобы арестовать их до уплаты долга авиакомпании наследникам убитого бизнесмена. В итоге две квартиры в районе Велехэвенсгейт в Осло были признаны единственными активами «Аэрофлота» за пределами России. Согласно постановлению суда, они принадлежали перевозчику с 2006 года.

В России Николай Глушков с 1996 года занимал пост гендиректора «Аэрофлота». А в 1999 году стал фигурантом дела о присвоении $252 млн авиакомпании швейцарской фирмой «Андава». Ее основными акционерами были топ-менеджеры «Аэрофлота» и олигарх Борис Березовский. Судебное разбирательство о причастности господина Глушкова к афере продлилось до 2004 года, когда его освободили в зале суда. Он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями, поскольку отбыл срок за время нахождения под стражей.

В 2010 году Великобритания дала Николаю Глушкову убежище, признав его преследование политически мотивированным. В 2018 году тело мужчины нашли в Лондоне. В 2021 году его смерть была признана убийством.