Россия стала основным покупателем грузинской голубики

С января по август текущего года Россия купила в Грузии 6364 тонны голубики на сумму $42,5 млн. Об этом сообщает ресурс bm.ge со ссылкой на правительственное агентство Грузии Geostat. Всего за отчетный период грузинские фермеры произвели 6765 тонн голубики на сумму $45,3 млн. Таким образом, 95,5% всей произведенной продукции экспортировано в Россию.

За прошлый год Грузия экспортировала в РФ 4170 тонн голубики на сумму $23,9 млн, а в 2023 году — 3061 тонну стоимостью 18,3 млн. В текущем году по сравнению с предыдущим годом экспорт грузинской голубики на международные рынки увеличился на 63,4% по стоимости и на 38,7% по объему.

На втором месте после РФ по импорту грузинской голубики — Армения. За восемь месяцев 2025 года Армения купила в Грузии 108 тонн этих ягод стоимостью $653 тыс. На третьем — ОАЭ: 66 тонн стоимостью $559 тыс.

Росту экспорта голубики способствует специальная программа министерства сельского хозяйства Грузии по финансированию производства продукции, пользующейся большим спросом на международных рынках.

Георгий Двали, Тбилиси