«Лебединое озеро», Дельфин, «Салават Юлаев» и «Август»

В ближайшую неделю в Уфе выступят Дельфин, «Воровайки», Ярослав Сумишевский и группа «Любэ». В театрах можно будет увидеть спектакли «Бешеные деньги», «Лес», «Красную Жизель», «Дядю Ваню» и «Лебединое озеро». Поклонников спорта ждут на беговом марафоне и на играх «Салавата Юлаева». В кинотеатрах города состоятся четыре кинопремьеры: «Август», «Русалочка и морской монстр», «Пила. Наследие» и «Воображаемый друг».

Концерты

27 сентября в «Тинькофф холл» перед уфимцами выступит Дельфин. Концертная программа будет состоять из хитов прошлых лет и песен из самого первого альбома исполнителя. Организаторы обещают уникальную мультимедийную часть выступления: впечатляющий видеоряд и световые эффекты, которые по-настоящему удивят.

28 сентября жители Уфы смогут стать частью хора в коворкинг-центре «Люди». Фронтмен группы «Lookmanov трибьют», ведущий и шоумен Дамир Лукманов запускает новый проект — «Lookmanov хор». Любой желающий может принять участие в проекте и наравне с остальными любителями пения исполнить несколько известных песен.

Группа «Воровайки» приедет в Уфу 30 сентября в ресторан «Максимилианс». Обновленный состав трио исполнит давно известные песни: «Девчонка рыжая», «Наколочки» и многие другие.

2 октября во Дворце молодежи состоится концерт Ярослава Сумишевского. Широкую известность артист приобрел благодаря своим песням и участию в телешоу «Маска», «Аватар» и «Три аккорда». Специально к концерту артист подготовил особую программу: зрители услышат знакомые хиты в новых аранжировках и новые песни.

Атас! 2 и 3 октября в «Тинькофф холл» выступит группа «Любэ» — одна из наиболее востребованных, любимых и признанных публикой коллективов. Николай Расторгуев исполнит свои самые известные песни, под которые зрители смогут подпевать вместе с артистом.

Спектакли

28 сентября в Русском драматическом театре покажут спектакль «Бешеные деньги» по пьесе Александра Островского. Лидия, не страдающая от недостатка мужского внимания, пренебрегает своими поклонниками, далеко не каждого из них подпуская на расстояние протянутой для поцелуя руки. Впрочем, это продолжается ровно до тех пор, пока она не узнает, что отец ее разорен, а мать не может получить кредит — тут героиня становится менее избирательной и определяет привлекательность своих кавалеров с точки зрения их достатка. В ролях: Татьяна Макрушина, Сергей Михеев, Олег Сальцын, Вячеслав Виноградов, Ольга Лопухова, Олег Шумилов и другие.

30 сентября в Русском драматическом театре состоится очередная постановка по произведению Александра Островского — «Лес». Кажется, все есть у помещицы Раисы Гурмыжской. Даже лес, который можно продать проворному купцу. Нет только любви, а годы уходят... Вдруг на ее пути появляется молодой дворянин Алексей Буланов... В ролях: Александр Леушкин, Николай Рихтер, Олег Сальцын, Дарья Толканева, Антон Болдырев, Рустем Гайсин и другие.

В Башкирском государственном театре оперы и балета 30 сентября Театр балета Бориса Эйфмана (Санкт-Петербург) покажет балет «Красная Жизель». История жизни танцовщицы Ольги Спесивцевой, которая попала в водоворот революционных событий, эмигрировала из России и, пройдя череду личных драм и потрясений, оказалась в стенах лечебницы для умалишенных.

1 октября в Башкирском театре драмы можно будет увидеть спектакль-коллаборацию Башкирского академического театра драмы и Марийского национального театра драмы — «Дядя Ваня». Спектакль исследует «парадокс человеческого существования», когда герои, поглощенные будничными заботами, упускают важные поворотные точки судьбы. В ролях: Эльвира Юнусова, Гузяль Маликова, Фанис Рахметов, Руслан Хайсаров, Милена Сираева, Лилия Галина, Азат Валитов, Ильсур Баимов.

3 октября в Башкирском государственном театре оперы и балета покажут «Лебединое озеро». Всемирно известная история принца Зигфрида, который на охоте встречает прекрасную девушку Одетту, заколдованную злым колдуном фон Ротбартом в лебедя. Он влюбляется в нее и дает клятву вечной любви, которая должна снять заклятие. Однако на балу Ротбарт приводит свою дочь Одиллию, внешне неотличимую от Одетты, и принц по ошибке предлагает ей руку. Поняв свою ошибку, Зигфрид спешит к озеру, где их ждет трагическая развязка: в разных версиях они либо погибают, либо побеждают зло и обретают свободу вместе. В ролях: Валерия Исаева, Рустам Исхаков, Расиль Сагитов и другие.

Спорт

27 сентября в «Уфа Арене» хоккейный клуб «Салават Юлаев» встретится на льду с омским «Авангардом», а 1 октября — с новосибирской «Сибирью». Команды будут бороться за очки в регулярном чемпионате КХЛ.

27 сентября у входной площадки «Жемчужина Авроры» в 9 утра стартует шестой этап серии забегов «Городская ультра «Уфимское ожерелье». Участникам предстоит преодолеть 6,4 км по благоустроенной тропе. Участники финишируют у Дома бегуна на набережной Белой. Несколько спортсменов планируют преодолеть в рамках забега ультрамарафон вокруг города протяженностью 63 км.

Мероприятия

27 сентября в рамках осеннего этапа акции «Зеленая Башкирия» жители Уфы смогут принять участие в высадке деревьев.

— «Аллея сирени», проспект Октября, 15. Начало в 10:00.

— Открытие нового сквера «Солнечный дождь» вблизи домов 136/1 и 136/2 по проспекту Октября. Начало в 10:00.

— Посадка деревьев вблизи мечети Хамза на улице Юрия Гагарина, 16. Начало в 12:00.

— Посадка деревьев рядом с жилым домом 7/1 по улице Мира. Начало в 11:00.

— Посадка деревьев в сквере Памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в поселке Федоровка. Начало в 11:00.

— Аллея промышленников на Магистральной улице. Начало в 9:00.

— Аллея «Яблоневый цвет» на Артезианской улице, 21 (территория строящегося детского сада). Начало в 9:00.

— Посадка деревьев в сквере Медовый на улице Достоевского, 102. Начало в 10:00.

— Посадка деревьев в сквере Памяти участникам ликвидации последствий чернобыльской катастрофы и других техногенных аварий и катастроф на лице Степана Злобина, 39. Начало в 12:00.

Кино

В кинотеатрах Уфы состоятся четыре кинопремьеры.

Военный триллер «Август». Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье, недавно освобождённая территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно- диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ. В ролях: Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев, Роман Мадянов, Даниил Воробьев, Кирилл Кузнецов, Алексей Вертков и другие.

Мультфильм «Русалочка и морской монстр». Русалочка и ее друзья отправляются в волшебное подводное путешествие, чтобы отыскать легендарное морское чудовище, и попутно открывают для себя настоящую дружбу и важность бережного отношения к природе.

Триллер «Пила. Наследие». После несчастного случая и гибели родителей Лайза больше не может ходить и передвигается в инвалидном кресле. Однажды она становится свидетелем убийства в прямом эфире, но полиция считает это розыгрышем и не верит ей. После нескольких аналогичных убийств в онлайне девушка решает самостоятельно найти маньяка. В ролях: Майкл Паре, Уильям Форсайт, Кристофер Миллан, Денис Госсетт, Антон Симоне, Дана Андервальд и другие.

Ужасы «Воображаемый друг». Вместе с мужем и двумя падчерицами Джессика переезжает в отчий дом — место, где она была счастлива. Девушка надеется, что это вернёт ей вдохновение для продолжения серии детских книг, а девочкам поможет прийти в себя после того, как их родной матери было диагностировано психическое заболевание. Младшенькая находит в подвале плюшевого медвежонка и теперь целыми днями играет с ним в игры, как вскоре выяснится, далеко не безобидные. В ролях: Аликс Анджелис, Тэджен Бернс, Пайпер Браун, Бетти Бакли, Вероника Фалькон и другие.