В Ярославле началось благоустройство «Спартаковца»

В Ярославле стартовали работы по благоустройству стадиона «Спартаковец». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев днем 26 сентября в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

На стадионе появились служебные вагончики, в течение двух недель подрядная организация огородит территорию проведения работ, затем начнется демонтаж стадиона. Чугунный забор также на время благоустройства уберут.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что реконструкция стадиона планируется на средства Сбербанка. Объем инвестиций — 300 млн руб. Проект благоустройства предполагает появление двух спортивных полей с беговыми дорожками по периметру, сцены и трибун с защитным навесом, игрового комплекса со скалодромом, а также батутами и горками. Для спортсменов оборудуют площадку для воркаута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз реконструкции

Фото: Правительство Ярославской области Эскиз реконструкции

Фото: Правительство Ярославской области

«После завершения благоустройства в 2026 году стадион станет многофункциональным пространством для спорта, отдыха и семейного досуга»,— написал господин Евраев.

Алла Чижова