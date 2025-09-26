В Закамске эвакуировали более четырехсот школьников из-за пожара

В школе №64 в Кировском районе Перми произошел пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, к месту вызова было направлено 11 единиц техники и 42 человека личного состава. Сигнал о пожаре передал программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» в 11 часов 57 минут.

По прибытии пожарных выяснилось, что в здании школы происходит горение в подсобном помещении на втором этаже площадью 1 кв. м. До приезда специалистов из школы эвакуировались 506 человек, 436 из которых учащиеся.

Возгорание было ликвидировано на начальном этапе. В ходе пожара никто не пострадал и не травмировался.