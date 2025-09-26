На Ставрополье прокуратура закрыла две нелегальные заправки

Георгиевская межрайонная прокуратура выявила нарушения при эксплуатации двух автозаправочных станций в селе Обильном и станице Подгорной, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: Прокуратура Ставропольского края

Предприниматель реализовывал топливо населению без государственной регистрации объектов и лицензии, что нарушает закон о промышленной безопасности. Помимо отсутствия разрешительных документов, на заправках зафиксировали несоблюдение требований пожарной безопасности, создавая угрозу техногенных аварий и опасность для жизни граждан.

По постановлению прокурора предприниматель получил штрафы на общую сумму 180 тысяч рублей по статьям о нарушении пожарной безопасности и промышленной безопасности. В ответ на иск прокуратуры суд признал деятельность АЗС незаконной и запретил их эксплуатацию до полного устранения выявленных нарушений. Контроль за исполнением решения взят прокуратурой.

Станислав Маслаков