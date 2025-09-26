Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жительница Башкирии погибла в Турции во время купания

В турецком Кемере 42-летняя жительница Башкирии Линария Музипова погибла в результате несчастного случая на воде. Во время купания за буйками на нее наехал катер, используемый для парасейлинга, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Прибывшие врачи зафиксировали смерть россиянки. Тело Линарии Музиповой доставили в морг Института судебной медицины Антальи.

Правоохранительные органы задержали капитана и владельца катера для дальнейшего расследования.

Олег Вахитов