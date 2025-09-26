«Стать коммерсантом»

Ведущая “Ъ FM” Дарья Надина рассказывает о разработке передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» в Санкт-Петербурге.

Уже в 23-х российских регионах работают передовые инженерные школы. По всей стране их 50. Обучение в ПИШ проводится по разным направлениям — от транспорта и приборостроения до архитектуры и искусственного интеллекта. Нередко в одной команде собираются исследователи разных научных дисциплин, что помогает создавать с нуля уникальные проекты.

Так, специалисты петербургской инженерной школы «Цифровой инжиниринг» всего за пять месяцев придумали, собрали, испытали и запатентовали устройство для реакторов нефтегазоперерабатывающих установок. О разработке рассказывает главный специалист и научный сотрудник ПИШ СПбПУ Грач Оганесян: «Запальное устройство — это уникальное высокотехнологичное оборудование, предназначенное для гарантированного розжига штатных горелочных устройств, входящих в состав высокотемпературного технологического оборудования. Это и реакторы вторичного риформинга, и различные печи, и котлы».

Разработка не имеет аналогов, отмечают ученые из СПбПУ. Прежде чем взяться за исследования, они провели анализ рынка. То есть научные изыскания с первого дня служили практической цели. А работали над проектом молодые специалисты, продолжает Грач Оганесян: «Вовлечение молодых кадров в разработку технологичного оборудования — это очень важная задача передовой инженерной школы. И мы здесь можем похвастаться, так как действительно в разработке колоссальную роль играли именно молодые специалисты. Это и конструкторы, и технологи, и расчетчики. Также в работе участвовали студенты нашей передовой инженерной школы. В целом основная задача ПИШ именно в этом и заключается — чтобы развивать и подготавливать инженерный "спецназ" для выполнения задач наших индустриальных партнеров».

Передовые инженерные школы — это часть национального проекта «Молодежь и дети». С поддержкой здесь реализуются высокотехнологичные проекты, создаются по-настоящему сложные устройства и технические системы.