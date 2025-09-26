Стриминг ловит волну

Долгое время радио конкурировало с потоковыми сервисами и подкастами, но новые правила медиарынка меняют расстановку сил. Крупные музыкальные стриминги и радиохолдинги задумываются о сотрудничестве и видят в нем драйвер роста всей индустрии. Накануне о стратегическом партнерстве объявили крупнейший подписной музыкальный стриминг «Яндекс Музыка» и крупнейший радиохолдинг России «ГПМ Радио»: они объединят экспертизы и запустят совместные проекты. Тему продолжит Илья Сизов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Первый из них познакомит слушателей с артистами и треками, которые показали наибольший рост популярности в рекомендациях сервиса. Подробнее о планах партнерства рассказала руководитель «Яндекс Музыки» Александра Сагалович: «В рамках нашего сотрудничества только еще набирающие свою аудиторию на стриминге исполнители получат приоритетное рассмотрение для ротации на радио. А для пользователей "Яндекс Музыки" сотрудничество откроет новые форматы, например, они смогут узнавать об участии своих любимых артистов в эфирах и мероприятиях "ГПМ Радио" и сразу покупать на них билеты прямо в приложении музыкального сервиса».

Стриминг уже стал базовой привычкой. По оценкам J'son & Partners Consulting, музыкальными сервисами пользуется почти 80% жителей крупных городов. Подавляющее большинство — подписчики крупных экосистем. Главный тренд индустрии — активное развитие персональных рекомендаций. Это позволяет слушателю открывать новых исполнителей, а артистам, особенно молодым, расширять аудиторию. Партнерство радио и стримингов может усилить этот эффект, допускает директор департамента цифровой дистрибуции и лейбл-сервисов в «МТС Лейбл» Надежда Бойчевски: «Такая коллаборация позволит действительно увеличивать аудиторию артистов за счет людей, которые вряд ли об этом артисте услышали бы, не будь этой коллаборации. Если артист попал в прожектор рекомендательной системы "Яндекс Музыки" и начал там показывать хорошие цифры, он станет заметен для редакции радио, и они могут этого артиста отсмотреть».

Радио, к слову, и само переживает цифровую трансформацию. Игроки рынка оценивают ежемесячную аудиторию в онлайне в 70 млн человек — это сопоставимо с крупнейшими стримингами. Расширяются и каналы потребления: 8 млн россиян слушают радио через умные колонки, за год показатель вырос на четверть. Как сотрудничество со стримингом повлияет на эволюцию радио, рассуждает исполнительный директор Zvonko Digital и исполнительный директор Ассоциации музыкальной индустрии Дмитрий Коннов: «Пока эта коллаборация мне напоминает историю win-win. Потребители музыкальных чартов, например, в "Яндекс Музыке" — это музыкальные фанаты. И таких людей хотят вокруг себя собрать традиционные медиа. Идея здравая, главное, как она будет реализована».

Собеседники “Ъ FM” согласны, что партнерство «Яндекс Музыки» и «ГПМ Радио» отражает общий вектор индустрии — объединение цифровых и эфирных форматов. Стриминг формирует тренды и открывает новых артистов, а радио обеспечивает массовый охват. Для индустрии это новые инструменты продвижения, для аудитории — дополнительные возможности узнавать музыку и открывать исполнителей в разных средах.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".