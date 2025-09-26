В Казани задержали группу обнальщиков с незаконным доходом в 114 млн рублей
В Казани сотрудники правоохранительных органов задержали группу обнальщиков, сумма их нелегального дохода превысила 114 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Татарстану.
По предварительным данным, организатором преступной группы был 55-летний житель Казани, он разработал план, искал заказчиков, распределял полученные доходы.
Фигуранты обналичивали деньги через фирмы-«однодневки», зарабатывая по 17% с каждой незаконной финансовой операции.
«Необходимо уточнить, что в данном случае имеет место не дропперство, а обналичивание денежных средств. И изыматься сумма 114 миллионов не будет. Максимальное наказание за такие действия, составляет лишение свободы до 7 лет», — поясняет Дмитрий Горбунов, партнер «Рустам Курмаев и Партнеры».
Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».