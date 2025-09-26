Убытки компаний Челябинской области выросли за год почти в два раза

В Челябинской области продолжает сокращаться прибыль прибыльных организаций и увеличиваться убытки убыточных. За семь месяцев 2025 года убытки компаний составили 55,2 млрд руб., что на 93% больше, чем было в январе-июле прошлого года (28,5 млрд руб.). Прибыль сократилась на 28%, до 185,6 млрд руб. после 258 млрд годом ранее. Такие данные о финансовом состоянии организаций региона (без учета малого бизнеса, кредитных и некредитных финансовых организаций, государственных и муниципальных учреждений) представил Челябинскстат.

В целом по региону за январь-июль 2025 года сложился положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций — 130,5 млрд руб. Это на 99 млрд руб., или 43% меньше, чем годом ранее.

На конец июля доля прибыльных компаний от общего количества в регионе составила 69,3%. Год назад было 74,4%.

Кредиторская задолженность организаций Челябинской области за год увеличилась на 7,8% и превысила 1,4 трлн руб. При этом просроченный долг вырос на 23,8%, до 62,5 млрд руб.

Просроченная задолженность по кредитам банков и займам увеличилась за год на 7,3% и составила 5,5 млрд руб. Всего компании региона должны по кредитам банков и займам 1,12 трлн руб., что на 6,4% больше, чем годом ранее.

Дебиторская задолженность составила 1,2 трлн руб., что на 4,6% больше, чем годом ранее. Размер просроченного долга перед дебиторами за год не изменился и составил 77 млрд руб.