Два сапога

Резиновые сапоги уже давно ассоциируются не только с охотниками и рыбаками — они стали полноценной частью уличной и даже высокой моды. Вариаций резиновых сапог целое множество, мы же поговорим о самой известной модели — веллингтон (или веллис, как их называют в Великобритании).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Свое название веллингтоны получили в честь Артура Уэлсли — первого герцога Веллингтона, полководца и премьер-министра Великобритании. В XVII веке британские военные носили ботфорты — длинные сапоги из мягкой телячьей кожи с вырезом спереди и закругленным верхом (для удобства езды верхом). Также эти сапоги украшались кисточкой. Уэлсли был не просто хорошим полководцем (именно ему принадлежит победа над Наполеоном под Ватерлоо в 1815 году), но и иконой стиля — как среди военных, так и гражданского населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герцог Веллингтон (в то время сэр Артур Уэлсли) возглавляет британские войска в битве при Ассайе, в Индии, 23 сентября 1803 года

Фото: Hulton Archive / Getty Images Герцог Веллингтон (в то время сэр Артур Уэлсли) возглавляет британские войска в битве при Ассайе, в Индии, 23 сентября 1803 года

Фото: Hulton Archive / Getty Images

Будущий герцог Веллингтон обратился к своему персональному сапожнику — в моду вошли широкие льняные брюки, которые солдаты привезли из теплых колоний. Сапожник Джордж Хоби убрал кисточку, сделал сапоги более облегающими по ноге и укоротил голенище, чтобы в них было удобнее ездить верхом. Так появились первые сапоги-веллингтоны, названные в честь Уэлсли.

Как и ботфорты, первые веллингтоны делались из кожи, однако в 1856 году компания North British Rubber Company запатентовала и начала серийный выпуск сапог из резины. Пик их популярности пришелся на Первую мировую войну, когда британская армия заказала производство резиновых сапог для экипировки солдат. То же самое произошло и во Вторую мировую — эти сапоги так хорошо себя зарекомендовали, что английские фабрики производили их практически бесперебойно. К концу войны резиновые сапоги стали синонимом влажной погоды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Принц Чарльз и леди в Балморале, Шотландия, 6 мая 1981 года Фото: Tim Graham / Getty Images Кейт Мосс и Пит Доэрти на музыкальном фестивале Гластонбери, 2005 год Фото: Matt Cardy / Getty Images Королева, прогуливающаяся по Балморалу, 1967 год Фото: В© Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Corbis / Getty Images Сапоги «Queen’s Wellington» и персонализированные ботинки «Hunter Wellington» от Кейт Мосс, созданные в 2000 году, на выставке «Непристойные образы: желание и упадок в моде» в Барбикан-центре 24 сентября 2025 года в Лондоне Фото: Nicky J. Sims / Getty Images Следующая фотография 1 / 4 Принц Чарльз и леди в Балморале, Шотландия, 6 мая 1981 года Фото: Tim Graham / Getty Images Кейт Мосс и Пит Доэрти на музыкальном фестивале Гластонбери, 2005 год Фото: Matt Cardy / Getty Images Королева, прогуливающаяся по Балморалу, 1967 год Фото: В© Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Corbis / Getty Images Сапоги «Queen’s Wellington» и персонализированные ботинки «Hunter Wellington» от Кейт Мосс, созданные в 2000 году, на выставке «Непристойные образы: желание и упадок в моде» в Барбикан-центре 24 сентября 2025 года в Лондоне Фото: Nicky J. Sims / Getty Images

После войны резиновые веллингтоны нашли свое место в гражданской жизни: в них ходили мужчины и женщины, особенно в загородных условиях, а также облюбовали собаководы, садовники, охотники и рыбаки. Сегодня одним из самых популярных производителей сапог в Англии остается марка Hunter. Они настолько плотно связали себя с этим элементом одежды, что сапоги получили альтернативное название — hunter boots.

В 2010-х стритстайл, музыкальные фестивали и мир моды увидели веллис по-новому: теперь это были не просто утилитарные сапоги, защищающие от непогоды, а стилистический прием. Яркий (иногда буквально) акцент образа, который стал интересной альтернативой для челси и других традиционно «осенних» ботинок.

Илья Петрук