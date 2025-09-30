Два сапога
История веллингтонов, резиновых сапог
Резиновые сапоги уже давно ассоциируются не только с охотниками и рыбаками — они стали полноценной частью уличной и даже высокой моды. Вариаций резиновых сапог целое множество, мы же поговорим о самой известной модели — веллингтон (или веллис, как их называют в Великобритании).
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Свое название веллингтоны получили в честь Артура Уэлсли — первого герцога Веллингтона, полководца и премьер-министра Великобритании. В XVII веке британские военные носили ботфорты — длинные сапоги из мягкой телячьей кожи с вырезом спереди и закругленным верхом (для удобства езды верхом). Также эти сапоги украшались кисточкой. Уэлсли был не просто хорошим полководцем (именно ему принадлежит победа над Наполеоном под Ватерлоо в 1815 году), но и иконой стиля — как среди военных, так и гражданского населения.
Герцог Веллингтон (в то время сэр Артур Уэлсли) возглавляет британские войска в битве при Ассайе, в Индии, 23 сентября 1803 года
Фото: Hulton Archive / Getty Images
Будущий герцог Веллингтон обратился к своему персональному сапожнику — в моду вошли широкие льняные брюки, которые солдаты привезли из теплых колоний. Сапожник Джордж Хоби убрал кисточку, сделал сапоги более облегающими по ноге и укоротил голенище, чтобы в них было удобнее ездить верхом. Так появились первые сапоги-веллингтоны, названные в честь Уэлсли.
Как и ботфорты, первые веллингтоны делались из кожи, однако в 1856 году компания North British Rubber Company запатентовала и начала серийный выпуск сапог из резины. Пик их популярности пришелся на Первую мировую войну, когда британская армия заказала производство резиновых сапог для экипировки солдат. То же самое произошло и во Вторую мировую — эти сапоги так хорошо себя зарекомендовали, что английские фабрики производили их практически бесперебойно. К концу войны резиновые сапоги стали синонимом влажной погоды.
После войны резиновые веллингтоны нашли свое место в гражданской жизни: в них ходили мужчины и женщины, особенно в загородных условиях, а также облюбовали собаководы, садовники, охотники и рыбаки. Сегодня одним из самых популярных производителей сапог в Англии остается марка Hunter. Они настолько плотно связали себя с этим элементом одежды, что сапоги получили альтернативное название — hunter boots.
В 2010-х стритстайл, музыкальные фестивали и мир моды увидели веллис по-новому: теперь это были не просто утилитарные сапоги, защищающие от непогоды, а стилистический прием. Яркий (иногда буквально) акцент образа, который стал интересной альтернативой для челси и других традиционно «осенних» ботинок.