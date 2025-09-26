«Крамфест», «Мастерская 12» Никиты Михалкова и «Турангалила-симфония»

Последние выходные сентября обещают быть прохладными, как бы подтверждая окончательный приход осени. Достаем из шкафов теплые свитера, абонементы на концерты и запасаемся терпением на предстоящие месяцы. Поскольку прогулок под открытым небом действительно становится меньше, то предлагаем сместить фокус на культурную жизнь города. «Ъ-Черноземье» выбрал 8 наиболее заметных событий в Воронеже и ближайших областях.

Музей-усадьба Д.В.Веневитинова

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Осенний бал в усадьбе (12+)

Рамонский район, Музей-усадьба Д.В. Веневитинова // 26 сентября в 13:00

В этом году продолжается традиция проведения усадебных балов. Организаторы объявили о начале осеннего сезона в Музее-усадьбе Д.В. Веневитинова. Первый бал посвятят 220-летию со дня рождения Дмитрия Веневитинова. В нем поучаствуют воспитанники частной школы «Академия "Профиль"». Окунуться в атмосферу XIX века и стать частью праздника приглашают всех желающих. В программе: мастер-класс по вальсу, польке, мазурке и котильону; иммерсивная постановка «Сквозь пространство и время».

«Турангалила-симфония» и редкие волны Мартено (12+)

Воронеж, филармония // 26 сентября в 19:00 и 27 сентября в 18:00

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В программе концерта прозвучит одно из самых сложных произведений мировой классики — «Турангалила-симфония» Оливье Мессиана с использованием редкого инструмента волны Мартено. Инструмент считают предком современного синтезатора. Во втором отделении в пятницу пианист Филипп Копачевский исполнит Концерт для фортепиано с оркестром №5 «Император» Бетховена. Во втором отделении в субботу прозвучит Симфония №7 Бетховена. За дирижерским пультом — народный артист РФ, главный дирижер Воронежского академического симфонического оркестра Владимир Вербицкий.

«Крамфест» (12+)

Воронеж, художественный музей имени И.Н. Крамского // 27 сентября с 10:00 до 20:00

Выставочное пространство музея Крамского в Воронеже

Фото: Дарья Вербицкая

На время фестиваля музей имени Крамского превратится в творческий хаб, где встретятся художники, кураторы, медиаторы и зрители. Предполагается, что фестиваль усилит роль музея как культурного центра и поможет найти точки взаимодействия с новой аудиторией.

В программе: лекции, выставка, паблик-ток и другие активности, которые позволят погрузиться в современные тенденции искусства и обменяться взглядами с ведущими специалистами отрасли.

В 10 утра откроется выставка с участием художников Черноземья «Состав почвы». Она раскроет тему земли как плодородного ресурса и «хранителя невидимого потенциала».

Также будут доступны лекции ведущих столичных кураторов о самых успешных выставочных проектах, открытая зона чтения с редкими книгами, ярмарка мастеров. Ожидается семинар и медиаторский тур от специалистов Дома культуры «ГЭС-2». Куратор Алла Решетникова представит историю проекта от Владивостока до Воронежа, подведет итоги арт-регаты «Искусство на парусах» и вручит памятные призы капитанам участвовавших яхт.

Спектакль «Бидерман и поджигатели» (18+)

Воронеж, Камерный театр // 27 сентября в 19:00

Спектакль «Бидерман и поджигатели» в Камерном театре

Фото: Камерный театр

Свежая премьера «Бидерман и поджигатели» по пьесе швейцарского романиста и драматурга Макса Фриша не оставит равнодушным зрителя. За жанром сатирической комедии, как и всегда, скрываются важные вопросы бытия. Режиссер — Галина Зальцман.

Пасторальная выставка (0+)

Воронеж, художественный музей имени И.Н. Крамского // до 28 сентября

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Увидеть персональную выставку воронежского художника Романа Серебрянского, посвященную 25-летию творческой деятельности, можно до 28 сентября. На его картинах изображены в основном деревенские и городские пейзажи, натюрморты и абстрактные композиции. Экспозиция придется по душе всем, кто хочет сохранить в душе летнее настроение, несмотря на календарную осень.

Концерты на пирсе (0+)

Воронеж, смарт-парк «Дельфин» // 26 сентября в 17:00, 27 сентября в 18:00

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Романтично встретить закат в парке «Дельфин» можно будет под звуки фортепиано в пятницу, 26 сентября. Выступит пианист Сергей Миллер. А в субботу у пирса прозвучат каверы на глюкофоне от Ernesto Covers.

Можно будет услышать как известные треки «На заре», «Кукушка» и Zombie, так и экспериментальную часть на глюкофоне и клавишах.

Спектакль «Похороните меня за плинтусом» (16+)

Воронеж, театр кукол «Шут» // 26 сентября в 19:00

Спектакль «Похороните меня за плинтусом» в Театре кукол

Фото: Театр кукол «Шут»

Спектакль для взрослых в кукольном театре по одноименной повести Павла Санаева. Режиссер Руслан Кудашов сумел вызвать в зрителе сочувствие к самому непривлекательному персонажу спектакля — бабушке мальчика Саши. Постановка посвящена одной из вечных тем — умению принимать жизнь во всех ее проявлениях и любить человека вопреки его несовершенству.

«Мастерская 12» Никиты Михалкова (12+)

Липецк, театр драмы имени Л.Н. Толстого // 27 и 28 сентября в 19:00

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

41-й театральный фестиваль «Липецкие театральные встречи» стартует 27 сентября на сцене академического театра драмы имени Л.Н. Толстого.

Откроет фестиваль спектакль «12» с Никитой Михалковым. Также зрители увидят спектакли по произведениям Александра Пушкина, Льва Толстого, Антона Чехова и других классиков. Среди участников — театры из Владимира, Ельца, Костромы, Саратова, Твери, Санкт-Петербурга, Москвы и Владикавказа. Будет показан моноспектакль Олеси Казанцевой «Пиаф. Любовь не по нотам» и литературно-музыкальный спектакль «Борис Годунов».

Дарья Вербицкая