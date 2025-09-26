Зарубежные СМИ: На каких условиях состоялась сделка по продаже TikTok?

Дональд Трамп подписал указ о сделке по TikTok. На завершение всех процессов у сторон теперь есть 120 дней. По словам вице-президента Джей Ди Вэнса, за долю в компании инвесторы в общей сложности заплатят $14 млрд. Глава Белого дома заявил, что условия уже одобрил председатель КНР Си Цзиньпин и до конца января сделка будет закрыта. Впрочем, у западных СМИ вопросы вызывают арабские инвестиции, о которых сообщают источники, знакомые с условиями соглашения. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Как напоминает Bloomberg, американское подразделение TikTok станет самостоятельным предприятием, базирующимся в США и принадлежащим в основном местным инвесторам. При этом доля ByteDance составит меньше 20%, как того требует закон о национальной безопасности. Предполагается, что новые владельцы TikTok арендуют у китайской корпорации копию алгоритма, которую затем с нуля переобучит компания Oracle. При этом данные американских пользователей будут храниться в безопасном облаке. Впрочем, этот формат все равно беспокоит конгрессменов, они уже пообещали тщательно изучить соглашение и вопрос об ограничении контроля ByteDance над алгоритмом рекомендаций. Еще один непонятный вопрос, как пишет Bloomberg, итоговая стоимость сделки. По словам Джей Ди Вэнса, «американский TikTok» оценили в $14 млрд. Однако раньше речь шла о $35-40 млрд.

Будущих владельцев Трамп охарактеризовал «как мудрых американцев, которые любят свою страну», приводит слова президента The Telegraph. Впрочем, несмотря на заявления об американском составе инвесторов, иностранный след в сделке все же есть, пишет газета. Согласно многочисленным сообщениям, наравне с Oracle и инвестиционной компанией Silver Lake долю в 15% получит фонд MGX. Им руководит шейх Тахнун ибн Зайд Аль Нахайян, член правящей семьи Абу-Даби, советник по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов и глава двух суверенных фондов с активами почти в $1,5 трлн. Инвестиции в TikTok — логичный ход в рамках стратегии государства по превращению из энергодобытчика в технологического лидера. Однако участие ОАЭ в сделке может не понравиться Китаю, считает издание. Фонд шейха Тахнуна в прошлом году под давлением администрации Байдена демонтировал оборудование Huawei в своей технологической компании и разорвал связи с китайской экономикой.

Арабские Эмираты в очередной раз выворачивают свои глубокие карманы для Трампа, отмечает The New York Times. В последние месяцы представители государства уже пообещали инвестировать $1,4 трлн в экономику США, а MGX уже вложил $2 млрд в мемкойны Трампа. ОАЭ добиваются поставок американских чипов искусственного интеллекта, которые ограничил Джо Байден из-за опасений по поводу связей государства с Китаем. И последние инвестиционные проекты могут быть условием Вашингтона для восстановления сотрудничества, считает газета. Во время поездки в Абу-Даби в мае 2025-го глава Белого дома уже согласился продать 500 тыс. чипов для местного кампуса центров обработки данных. Между тем Трамп подтвердил, что среди новых акционеров TikTok также будут миллиардер Майкл Делл, генеральный директор производителя компьютеров Dell Technologies, и Руперт Мердок, глава медиаконгломерата Fox Corp. По словам Джей Ди Вэнса, подробности о «группе инвесторов высшего класса» раскроют в ближайшие дни.

