На реконструкцию моста с подходами в Ардатовском округе выделили 465 млн рублей

Госучреждение «Главное управление автодорог» объявило открытый конкурс на подготовку проектной документации и реконструкцию моста через реку Тешу в Ардатовском округе Нижегородской области. Начальная стоимость контракта составляет 465,4 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Мост расположен на участке автодороги Сосновское — Лесуново — Мухтолово — Саконы. Общая протяженность участка, включая подходы к мосту, составляет 670 м, длина моста — 120 м.

Из указанной стоимости 19,7 млн руб. предусмотрено на проектирование, которое требуется завершить до 30 июня 2026 года. Сам ремонт необходимо завершить до 31 октября 2027 года.

Галина Шамберина