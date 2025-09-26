В Ульяновской области районная власть расплатилась за агрессивных собак

В Ульяновской области суд удовлетворил иски прокурора Тереньгульского района и заставил администрацию района выплатить родителям детей, пострадавших от укусов безнадзорных собак, 20 тыс. руб. и 30 тыс. руб. компенсации морального ущерба. Об этом в пятницу сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Иски прокурора были направлены после жалоб родителей, детей которых покусали безнадзорные собаки в райцентре Тереньга.

Сенгилеевский райсуд пришел к выводу, что администрация района «не принимала надлежащих мер к реализации полномочий по организации отлова и содержания животных без владельцев», что привело к нападению собак на малолетних детей.

Администрация района пыталась обжаловать решение суда, но в удовлетворении апелляционной жалобы ей было отказано.

В результате органы власти выплатили матерям мальчиков, действующих в их интересах, 20 и 30 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщает областная прокуратура.

В Тереньгульском районе это далеко не первое решение суда по иску прокурора по компенсациям за укусы безнадзорных животных. В апреле по решению суда другим пострадавшим были выплачены компенсации в размере 40 тыс. руб.

Ульяновский зоозащитник, лидер регионального волонтерского движения «Вверх» Артем Зайцев отмечает, что вина за укусы безнадзорными собаками детей лежит не только на районной администрации, но и на Агентстве ветеринарии Ульяновской области, которое несет ответственность за исполнение в регионе требований федерального закона №498-ФЗ по обращению с животными. По словам зоозащитника, проблема в том, что агрессивных безнадзорных животных согласно законодательству следует или содержать пожизненно в спецприютах, или передавать на содержание частным лицам. Но это требование в регионе не выполняется, исполняющий контракты фонд «Флора и Лавра» не имеет приспособленных для этого приютов, средства на пожизненное содержание больных и агрессивных животных не выделаются, в контрактах это требование не прописывается, «в результате отловленных агрессивных животных после проведения стерилизации и вакцинации возвращают обратно в среду обитания, а они после такого отлова становятся еще более агрессивными». «Нередко случается, что исполнители контрактов получают бюджетные средства, отлавливая неоднократно одних и тех же собак. Между тем только за прошлый год администрация Тереньгульского района выплатила по искам прокурора уже почти в три раза больше, чем было выделено району средств на обращение в безнадзорными животными»,— добавил зоозащитник.

Сергей Титов, Ульяновск