Рыбинск на день превратится в киноплощадку

В Рыбинске 27 сентября пройдет иммерсивный медиафестиваль «Снято. Много. Хорошо», в рамках которого Красная площадь станет площадкой для съемки видеороликов и кино. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили организаторы.

На главной площади города разместят реальные и исторические декорации, актерские вагончики, фотозоны, красную дорожку. Героями фестиваля станут такие персонажи, как купец и промышленник Иван Дурдин, основатели Голливуда братья Шенки, Чарли Чаплин, Мэрилин Монро, Фаина Раневская, рыбаки и аристократы.

Участники фестиваля смогут загримироваться и примерить на себя роль актера или режиссера, а также посмотреть немое кино под звуки пианино. На площадке будет работать медиакоманда, задачей которой являются фото- и видеосъемка участников фестиваля. «Киноплощадка» будет работать с 12 до 21 часа, вход на фестиваль бесплатный.

По словам организаторов, такого в России еще не было, а задача проекта в том, чтобы рассказать о Рыбинске. Автор — Ярославское Конвеншн Бюро при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации Рыбинска и правительства области.

Алла Чижова