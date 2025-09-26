Чистая прибыль ВТБ за восемь месяцев упала на 3,2%

Чистая прибыль группы ВТБ (MOEX: VTBR) по МСФО по итогам января--августа сократилась на 3,2%, до 327,6 млрд руб.

Согласно отчету ВТБ, в августе чистая прибыль упала на 41,1% и составила 23,9 млрд руб. Чистые операционные доходы до резервов за восемь месяцев выросли на 6%, до 738,4 млрд руб. В августе показатель снизился на 33,5%, до 68,2 млрд руб.

Чистые процентные доходы снизились на 41,4%, до 221,7 млрд руб. за восемь месяцев, в августе — на 24,1%, до 35,3 млрд руб.

За восемь месяцев чистая процентная маржа составила 1,3% против 1,9% в прошлом году, в августе — 1,0% против 2,0% в аналогичном периоде 2024 года.