Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Дагестане задержали стрелявшего в собаку из «пневмата» местного жителя

В отдел полиции Кировского района Махачкалы для разбирательства доставлен житель Дагестана, подозреваемый в жестоком обращении с животным. Фигурант несколько раз выстрелил в собаку из пневматического ружья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Республике Дагестан

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Республике Дагестан

«В ходе мониторинга социальных сетей установлен факт жестокого обращения с животным. Кадры жуткого видео получили широкий общественный резонанс»,— говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все