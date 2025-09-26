В Дагестане задержали стрелявшего в собаку из «пневмата» местного жителя

В отдел полиции Кировского района Махачкалы для разбирательства доставлен житель Дагестана, подозреваемый в жестоком обращении с животным. Фигурант несколько раз выстрелил в собаку из пневматического ружья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Республике Дагестан

«В ходе мониторинга социальных сетей установлен факт жестокого обращения с животным. Кадры жуткого видео получили широкий общественный резонанс»,— говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Наталья Белоштейн