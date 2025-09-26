В трех городах Челябинской области избрали спикеров горсобраний

Собрания депутатов Снежинска, Усть-Катава и Кыштыма избрали председателей. Информация указана на сайтах представительных органов.

Депутаты из Снежинска избрали председателем Сергея Горшкова. Он сменил на посту Алексея Ремезова, перешедшего работать в законодательное собрание Челябинской области. Спикером горсобрания Усть-Катава стала Ольга Палатная. Представительный орган в Кыштыме возглавила Людмила Шеболаева, ранее уволившаяся с должности мэра города.