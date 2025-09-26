Самые популярные направления для туристов из Удмуртии — Турция, Египет и ОАЭ

Турфирмы в Удмуртии обслужили 84,2 тыс. человек в 2024 году, что на четверть больше, чем годом ранее. Всего было реализовано 32,4 тыс. турпакетов. За это время зарубежные туры подорожали на 25%, в среднем до 99 тыс. руб. на одного человека, внутренние — на 12%, до 35 тыс. руб. Такие данные приводят в Удмуртстате ко Всемирному дню туризма 27 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Внутренний туризм

Услугами турфирм в Удмуртии для путешествий по стране в 2024 году воспользовались 31 тыс. человек, или 37% от общего числа туристов. Самое популярное направление — Краснодарский край (12,8 тыс.). Далее идут Санкт-Петербург (3,7 тыс.) Москва и Калининградская область (по 1,5 тыс.), Татарстан и Дагестан (по 1,4 тыс.).

Турфирмы других регионов отправили в Удмуртию за этот время 9,4 тыс. туристов. Основная часть из них прибыла Пермского края (45%). Путешественники приезжали из Москвы (16%), Кировской области (13%) и Татарстана (9%).

Внешний туризм

За границу турфирмы в Удмуртии отправили в 2024 году 52,9 тыс. человек, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Наиболее популярное направление — Турция, куда отправилось 23,8 тыс. туристов, или 45% от всего внешнего турпотока. За ней следуют Египет (9,9 тыс.), ОАЭ (6,2 тыс.), Абхазия (4,3 тыс.) и Таиланд (3,8 тыс.).

Приволжский федеральный округ

На 1 тыс. жителей Удмуртии насчитывается 59 туристов. По этому показателю республика заняла шестое место в ПФО. В первую тройку «туристического» рейтинга вошли Пермский край (135 туристов), Татарстан (113) и Нижегородская область (89). Аутсайдер списка — Саратовская область (25).