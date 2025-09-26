На аукцион КРТ выставлен участок в селе Верх-Тулинский под Новосибирском

Дом.РФ объявил аукцион по комплексному развитию территории (КРТ) незастроенного участка, расположенного в селе Верх-Тулинский на границе с Новосибирском. Площадь участка составляет 114 га. Начальная стоимость права его развития — 82,6 млн руб. с шагом 2,4 млн руб., говорится на сайте электронной торговой площадки. Заявки на участие в торгах принимаются до 10 ноября, итоги подведут 14 ноября.

Проект предполагает возведение жилых объектов площадью не менее 312 тыс. кв. м., также планируется строительство детского сада, школы, медицинских учреждений и административных зданий. Отмечается, что на участке расположены объекты недвижимого и другого имущества, подлежащие сносу. Срок реализации проекта - 162 месяца (13,5 лет) с даты подписания договора о КРТ.

В настоящее время в Новосибирске действует 24 договора комплексного развития территорий общей площадью более 70 га.

Лолита Белова