Число отравлений алкоголем в Вологодской области снизилось на 53%

В Вологодской области смертность от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, снизилась на 46% за март-август 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава региона Григорий Филимонов со ссылкой на данные регионального минздрава.

Число случаев отравлений алкоголем снизилось на 53%, случаев алкогольных психозов — на 42%. Количество жителей региона, госпитализированных в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 18%, число вызовов скорой помощи к лицам в алкогольном опьянении — на 12%.

«Кроме того, почти вдвое снизилась смертность от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя — цирроза, кардиомиопатии»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Одной из первых инициатив избранного в сентябре 2024 года Григория Филимонова стало ограничение продажи алкоголя. С 1 марта 2025 года с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести в магазинах с 12:00 до 14:00, в выходные и праздничные дни — с 8:00 до 23:00. Правила распространяются на розницу и точки, расположенные во дворах или на первых этажах многоквартирных домов.

Полина Мотызлевская