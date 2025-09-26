В Чернушке увеличат выплаты за привлечение контрактников на СВО

Депутаты думы Чернушинского округа приняли решение увеличить единовременную выплату за привлечение контрактников для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Размер выплаты составит 200 тыс. руб. за каждого привлеченного гражданина России из другого региона, иностранного гражданина или лица без гражданства. Контракт должен быть заключен в военном комиссариате Чернушинского округа. Ранее эта сумма составляла 135 тыс. руб.

Расходы будут осуществляться за счет средств резервного фонда администрации округа.

Единовременные выплаты тем, кто содействует другим в заключении контракта для участия в СВО, уже действуют в Перми, Пермском, Лысьвенском, Гайнском и Чердынском округах.