Мизулина получила жалобу из Самары на средневзвешенную систему оценивания в школе

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина получила от жителей ряда регионов РФ жалобы на средневзвешенную систему оценивания в школе. Одно из обращений поступило из Самары. Об этом Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина

В жалобе говорится, что в Самаре третий год подряд действует взвешенная система оценивания, и домашняя работа, и ответ учеников на уроках оцениваются наименьшим количеством баллов, а «от самостоятельных и контрольных зависит оценка за триместр». Автор обращения не согласен с тем, что итоговая оценка за предмет в конце 11 класса ставится на основе результатов ЕГЭ, а не успеваемости ученика по этой дисциплине в течение 10-11 класса.

Екатерина Мизулина согласилась с мнением одной из подписчиц о том, что когда после 9 класса «многие дети идут в колледжи, в которых при поступлении учитывают средний балл аттестата, <…> средневзвешенная оценка ставит абитуриентов в неравные условия».

