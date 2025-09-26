Погибшего в схватке с медведем лесничего в Забайкалье наградили медалью

По инициативе губернатора Забайкалья Александра Осипова депутаты краевого собрания посмертно присвоили медаль «За честь и мужество» лесничему Александру Выскубову. Как сообщается в соцсетях парламента, 39-летний мужчина вступил в схватку с медведем, чтобы спасти напарника.

Инцидент произошел в мае в Улетовском лесничестве Хилокского района, где в то время действовал лесной пожар. Группа специалистов обследовала территорию, выбирая место для прокладки минерализованной полосы. Выскубов вместе с напарником отдалился от группы. В какой-то момент на них напал медведь. Лесничий сознательно принял атаку на себя, напарнику удалось спастись.

В пояснительной записке к постановлению о награждении отмечается, что Александр Выскубов «получил травмы, несовместимые с жизнью» при исполнении служебных обязанностей по охране и защите леса.

Влад Никифоров, Иркутск