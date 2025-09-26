Промпроизводство в Челябинской области сократилось на 4,6% в январе-августе

В Челябинской области индекс промышленного производства в январе-августе 2025 года составил 95,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основное для региона металлургическое производство сократилось на 8,5% за год, сообщает Челябинскстат.

В августе к августу 2024 года падение производства составило 1%, а по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован рост почти на 1%.

Добыча полезных ископаемых в январе-августе сократилась на 5,5% год к году, производство в обрабатывающих отраслях — на 5,2%, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром —на 2,8%. Показатель увеличился только в отрасли водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — на 14%.

В «обработке» наибольшее сокращение произошло в производстве одежды — на 52,3%, компьютеров и электронных изделий —на 21,4%, автотрранспортных средств и прицепов (и полуприцепов) — на 18,2%, напитков — почти на 16%, кокса и нефтепродуктов — на 15,6%, прочей неметаллической минеральной продукции — на 14%, мебели — на 10,5%.

При этом почти на 38% увеличилось производство кожи и изделий из нее, почти на 12% — резиновых и пластмассовых изделий, почти на 8% — не включенных в другие группировки машин и оборудования, на 4,6% — химических веществ и продуктов, на 3,8% — готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования).