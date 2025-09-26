2,7 млрд рублей выделили на безопасность образовательных учреждений Удмуртии
Почти 2,7 млрд руб. выделили на обеспечение безопасности в образовательных организациях Удмуртии в 2025 году, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Релиз вышел в день трехлетия теракта в 88-й школе Ижевска.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«В Ижевске во всех образовательных организациях поставлены ограждения по периметру территории, установлены кнопки тревожной сигнализации. 100% учреждений оснащены системой видеонаблюдения, системой контроля и управления доступом, стационарными и ручными металлоискателями, организован пропускной режим»,— говорится в сообщении.
По словам начальник отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности минобрнауки республики Светланы Саламатовой, за счет выделенных средств в 56 учреждениях установлены или отремонтированы ограждения, в 75 — модернизирована система видеонаблюдения, в 54 — поставлена охранная сигнализация, в 18 — оборудована система управления контроля доступа. Сверх этого, на 61 объекте установлена система оповещения и управления эвакуацией при ЧС.
«Мы регулярно проводим инструктажи и педагогов, и учащихся, организуем совместные тренировки с правоохранительными органами»,— отметила госпожа Саламатова.
Напомним, по словам главы Ижевска Дмитрия Чистякова в августе 2025 года, на обеспечение безопасности городских школ направили более 1,1 млрд руб. Все учреждения обеспечены физической охраной. Из этих средств почти 400 млн руб. пошло на совершенствование систем безопасности.