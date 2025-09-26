2,7 млрд рублей выделили на безопасность образовательных учреждений Удмуртии

Почти 2,7 млрд руб. выделили на обеспечение безопасности в образовательных организациях Удмуртии в 2025 году, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Релиз вышел в день трехлетия теракта в 88-й школе Ижевска.

«В Ижевске во всех образовательных организациях поставлены ограждения по периметру территории, установлены кнопки тревожной сигнализации. 100% учреждений оснащены системой видеонаблюдения, системой контроля и управления доступом, стационарными и ручными металлоискателями, организован пропускной режим»,— говорится в сообщении.

По словам начальник отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности минобрнауки республики Светланы Саламатовой, за счет выделенных средств в 56 учреждениях установлены или отремонтированы ограждения, в 75 — модернизирована система видеонаблюдения, в 54 — поставлена охранная сигнализация, в 18 — оборудована система управления контроля доступа. Сверх этого, на 61 объекте установлена система оповещения и управления эвакуацией при ЧС.

«Мы регулярно проводим инструктажи и педагогов, и учащихся, организуем совместные тренировки с правоохранительными органами»,— отметила госпожа Саламатова.

Напомним, по словам главы Ижевска Дмитрия Чистякова в августе 2025 года, на обеспечение безопасности городских школ направили более 1,1 млрд руб. Все учреждения обеспечены физической охраной. Из этих средств почти 400 млн руб. пошло на совершенствование систем безопасности.

Анастасия Лопатина