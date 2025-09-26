В Казани завершается реставрация дома Деевой-Манасеина

В центре Казани подходит к концу реставрация объекта культурного наследия — дома П. П. Деевой — П. А. Манасеина на улице Дзержинского, где сегодня располагается Министерство образования и науки Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Комитета республики по охране объектов культурного наследия.

В ходе работ усилили несущие конструкции, включая кирпичные своды лестницы, отремонтировали кровлю, модернизировали инженерные системы. На фасаде восстановили лепной декор: наличники, межэтажный пояс, карниз и русты. В здании установлены новые окна с историческими подоконниками.

По данным комитета, на финальном этапе предстоит завершить отделку помещений, а также установить кованые ограждения лестницы и светильники.

Здание начала XIX века известно тем, что в 1809 году в нем размещалась типография Казанского университета.

Анна Кайдалова