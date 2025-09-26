Меркель заявила о сложностях в отношениях с Путиным с самого начала

Отношения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным не были простыми с самого начала. Об этом сама немецкий политик заявила в интервью изданию Spiegel.

По словам госпожи Меркель, несовпадение позиций и мировоззрений стало очевидно, когда выяснилось принципиальное несогласие по вопросу распада СССР.

«Путин всегда видел конец" холодной войны ", распад Советского Союза совершенно иначе»,— рассказала госпожа Меркель. По ее словам, уже в одной из их первых бесед Владимир Путин назвал это величайшей катастрофой XX века. На это Ангела Меркель ответила: «Это счастье всей моей жизни».

Как объяснила экс-канцлер, уже тогда она поняла, что это противоречие ставит их «по разные стороны».