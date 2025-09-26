Во дворце спорта «Орленок» обнаружили этилбензол

Роспотребнадзор обнаружил превышение содержания в воздухе загрязняющего вещества — этилбензола в пермском дворце спорта «Орленок». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Проверка проводилась после жалоб родителей на ухудшение самочувствия детей после тренировок в начале сентября. Этилбензол вызывает сонливость, головную боль, зуд в полости рта, носу и животе.

Специалисты Роспотребнадзора выявили и ряд других нарушений: в помещениях медицинского назначения и раздевалках не было горячей воды, умывальников, электросушителей или бумажных полотенец для рук, дозаторов с дезинфицирующими антисептическими средствами, устройств для сушки волос. В помещениях обнаружили также дефекты и повреждения внутренней отделки.

По результатам проверки, на время подготовки льда на арене ограничили присутствие детей, также был установлен контроль за работой систем вентиляции.