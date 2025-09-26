Российская туристка погибла в Турции под винтом катера

В турецком Кемере 42-летняя россиянка Линария Музипова погибла во время купания в море. На женщину наехал катер, используемый для парасейлинга, сообщила газета Hurriyet.

По информации издания, туристка выплыла за буйки и оказалась вне безопасной для купания зоны. Свидетели происшествия вызвали экстренные службы, однако врачи скорой смогли только констатировать смерть.

Тело погибшей доставили в морг Института судебной медицины Антальи. Местные правоохранители задержали капитана и владельца катера.