ООО «Башкирэнерго» продолжает обновлять электросети

ООО «Башкирэнерго» продолжает работу по замене старых проводов ЛЭП на современные самонесущие изолированные провода (СИП). Всего в этом году запланировано заменить 133 км на ВЛ 0,4 и 10 кВ.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

На днях Центральные электрические сети завершили плановую замену проводов в д. Жилино г. Уфы. Силами подрядной организации смонтировано 3,6 км проводов СИП на ВЛ 10 кВ. Проведенная работа направлена на улучшение надежности электроснабжения потребителей территорий Кордонов №5, №6, к/с «Агидель», «Заречный» и СНТ «Ак-Идель».

Замена проводов позволит значительно снизить риск обрывов, коротких замыканий и повысит устойчивость электросетей к неблагоприятным погодным условиям.

ООО «Башкирэнерго»