Каждый 20-й покупатель берет квартиру в ипотеку, накопив меньше миллиона

Аналитики «Суварстроит» выявили значительное изменение портрета покупателя новостроек в условиях текущей экономической ситуации. С начала 2025 года более 5% всех ипотечных сделок в проектах компании были заключены с накоплениями клиента меньше 1 млн рублей, причем доля таких покупателей продолжает расти.



Столь доступный вход в ипотеку стал возможным благодаря уникальной программе субсидирования от застройщика и доступной стоимости квартир в проектах застройщика.

Программа субсидирования первоначального взноса позволяет стать собственником квартиры в третьей очереди ЖК «Станция Спортивная» и четвертой очереди ЖК «Южный парк», имея на руках всего 690 000 рублей, что равно сумме материнского капитала за первого ребенка.

Пошаговая инструкция по приобретению жилья с бюджетом меньше миллиона рублей:

Консультация. Специалист отдела продаж помогает подобрать подходящий лот и делает предварительный расчет. Одобрение ипотеки. Клиент получает одобрение в банке-партнере по «Семейной ипотеке». Внесение взноса. Клиент вносит свои накопления, девелопер добавляет недостающую сумму. Заключение ДДУ. Подписание договора долевого участия с застройщиком.

На сегодняшний день «Суварстроит» отмечает рост доли продаж компактного и доступного жилья: 40% от всех проданных квартир с начала года — это студии и однушки. По программе субсидирования с минимальным взносом в 690 000 рублей* можно приобрести студию площадью 24-28 м2 в ЖК «Станция Спортивная» или «Южный парк». Это решение идеально подходит для формирования актива для будущих поколений.

Оба ЖК предлагают уникальные преимущества: в «Южном парке» доступны квартиры с технологией «умный дом», а в «Станции Спортивной» — с эффектным панорамным остеклением. Если ваш бюджет превышает минимальный взнос, вы можете рассмотреть квартиры большей площади в этих же проектах.

