На Ставрополье бензин подорожал сильнее, чем в среднем по стране

Цены на бензин в Ставропольском крае обновили годовой рекорд. С 16 по 22 сентября средняя цена литра автомобильного топлива выросла до 65,39 руб. — плюс 1,21% за неделю. Дизель сейчас стоит 70,14 рубля за литр (+0,47%). Больше всего вырос в цене АИ-92 — за неделю подорожал на 1,34%, до 61,84 руб. АИ-95 вырос до 67,78 руб. (+1,15%), премиальный АИ-98 остался почти без изменений и продается по 87,51 руб. (+0,08%) за литр, следует из данных Северокавказстата.

Рост цен в регионе опережает среднероссийские показатели: по данным Росстата, литр АИ-92 по стране стоит примерно 59,6 руб., АИ-95 — 65 руб. За год бензин в регионе подорожал на 11%. В августе средняя цена в Северо-Кавказском округе составляла 65,64 рубля, тогда как по России — 62,18 рубля.

Власти региона объясняют скачки тем, что спрос на топливо вырос. Региональный минпром утверждает, что на нефтебазах запасов достаточно, но отдельные АЗС оказались без топлива на несколько суток. Поставки с НПЗ в сентябре оказались нерегулярными: часть партий задерживается, а некоторые виды топлива, особенно с высоким октановым числом, продаются ограниченно. По поручению губернатора ставропольские власти заявили о необходимости детального анализа цен и постоянного контроля совместно с ФАС.

Станислав Маслаков