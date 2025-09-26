Ижевская компания «Юника» планирует построить в Балатово нежилой объект и дорожную сеть

Компания ООО «Юника Инвест» подготовит проекты планировки и межевания территории в микрорайоне Балатово, в границах улиц Рязанской, Геологов, Космонавта Леонова. Информация об этом указана в приказе регионального минимущества, опубликованном на сайте ведомства. Граддокументация будет разработана в отношении территории общей площадью 27,2 га. На указанной территории предполагается разместить нежилой объект капитального строительства общей площадью не более 5,5 тыс. кв. м, а также улично-дорожную сеть протяженностью 2,3 тыс. кв. м. Про жилые объекты в приказе не упоминается.

Напомним, «Юника» в 2018 году приобрела у «Треста №14» земельные участки на ул. Рязанской и недостроенный дом на ул. Толмачева. На участке по ул. Рязанской, 91 и 101 (13,8 га), организация, зарегистрированная в Ижевске, планировала возвести почти 178,2 тыс. кв. м жилья и 2,5 тыс. кв. м коммерческих помещений. На ул. Толмачева девелопер построит 100-метровую высотку.

Летом 2024 года комиссия по землепользованию и застройке согласовала предложения краевого минимущества и предпринимателя Вадима Меледина по установлению на карте градзонирования границ комплексного развития в районе улиц Рязанской, Космонавта Леонова и Геологов. Общая площадь территории, которая предназначается под КРТ, составляет 23,88 га. Глава минимущества Лариса Ведерникова тогда отмечала, что эта земля планируется к реновации, в том числе аварийный жилой фонд по ул. Беляева. Институт территориального планирования разработал мастер-план развития площадки, сообщала госпожа Ведерникова.