ФСБ: в ЛНР предотвратили убийство высокопоставленного офицера Росгвардии

ФСБ задержала в Луганской народной республике (ЛНР) мужчину, подозреваемого в подготовке покушения на высокопоставленного офицера Росгвардии. При обыске у задержанного нашли компоненты самодельного взрывного устройства, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

По версии следствия, компоненты для сборки бомбы подозреваемому передал украинский куратор. Взрывное устройство предполагалось заложить под служебный автомобиль, а затем дистанционно активировать. Согласно сообщению ФСБ, при обыске у задержанного нашли переписку с координаторами преступления.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту (ч.2 ст.205 УК РФ) и незаконном хранении взрывчатых веществ (ч.1 ст.222.1 УК РФ).