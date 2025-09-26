Суд поместил под домашний арест топ-менеджера новосибирского авиазавода

Суд, удовлетворив ходатайство следствия, поместил под домашний арест до 24 ноября Юрия Ненева, первого заместителя директора филиала ПАО «ОАК» — Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Октябрьского райсуда Новосибирска. Свое решение суд обосновал тем, что предварительное следствие по делу находится на начальном этапе, не все доказательства добыты, основными свидетелями по уголовному делу проходят сотрудники авиазавода, на которых Юрий Ненев якобы может оказать давление.

В материалах суда указывается, что топ-менеджер авиазавода якобы дал взятку почти 2 млн руб. начальнику ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт военно-воздушных сил» Минобороны РФ «за совершение действий, входивших в его служебные полномочия, в пользу взяткодателя». Другая информация о деле не приводится.

По ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) Юрию Ненаеву грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Илья Николаев