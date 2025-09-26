В реконструкцию аэродрома Уфы планируют вложить более 5 млрд рублей

В 2027 году планируется начало реконструкции уфимского аэродрома, стоимость работ может превысить 5 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров по итогам рабочей встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым и главой Башкирии Радием Хабировым.

По словам премьер-министра, в аэропорту Уфы будет модернизирована инфраструктура. Кроме того, планируется организовать прямые рейсы из столицы Башкирии во все города-миллионники России. Среди других задач — восстановление рейсов на юг России, в Казахстан и Узбекистан, открытие новых маршрутов в Китай.

За год, написал господин Назаров, аэропорт Уфы обслуживает около 5 млн пассажиров по 43 регулярным направлениям на внутренних авиалиниях и по 22 — на международных.

Майя Иванова