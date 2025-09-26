Трамп объяснил вызов сотен генералов на встречу с главой Пентагона

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит ничего необычного в предстоящей встрече главы Пентагона Пита Хегсета с американскими генералами и адмиралами. О мероприятии сообщала The Washington Post. Источники издания заявили, что господин Хегсет без объяснения причин вызвал сотни высших офицеров на базу Корпуса морской пехоты США в Куантико 30 сентября.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Глава Пентагона будет обсуждать с генералами новейшее оборудование и оборонные системы, заявил господин Трамп. Он охарактеризовал будущую встречу скорее как дружескую, а не политическую.

«Мы продаем оборудование другим странам, и многие генералы хотят приехать, — сказал он (цитата по Politico). — Они хотят посмотреть… они также будут посещать объекты, где находится оборудование».